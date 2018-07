Uue singli on kirjutanud Uudo ise. "Mulle juba nii meeldib see laul. Võin veel öelda, et esineme bändiga 11. augustil Kuressaare merepäevadel. Kui keegi tahab ägedat õhtut, siis olge kohal. Olen bändimeestega ka väga rahul," kiidab superstaar mehi.

Sepp sõnab, et kõige rohkem meeldib talle laulda ikkagi enda laule. "See tuleb südamest ja saan laulda sellest, mida mina tunnen."

Uudo on saanud juba fännidelt ka temast joonistatud pilte. "See tekitab minus emotsioone ja tunnen, et teen kellegi päeva heaks sellega, mida ma teen."

Kriitika kohta ütleb Sepp, et sellega peab lihtsalt hakkama saama. "Tuleb kõik öeldu oma peas läbi töödelda ja targalt mõelda, kas öeldu oli õige ning kas mina pean nüüd just nii tegema. Või on tegemist lollusega, mis tuleb peast läbi lasta." Mihkel Raua ütluste kohta sõnab Uudo, et nendes lollust ei olnud, vaid Mihkel ütles, mis tema arvas.