Tavaliselt kujutatakse neid tumedates ülikondades, päikeseprillide ja kõrvamikrofoniga, kuid tegelikult on riigipeade ihukaitsjatel kasutada kõige moodsamad tehnikasaavutused ja relvad. USA ja Venemaa presidentide ihukaitsjatel on praegu väga kiire tööaeg, sest esmaspäeval Helsingis toimuval tippkohtumisel ei saa lubada, et Donald Trump ja Vladimir Putin satuvad mingitesse sekeldustesse või koguni tapetakse.