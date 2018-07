Kampaaniat veavad eest põllumajandusettevõte Baltic Agro ja silopallikile tootja Trioplast, et tõsta teadlikkust rinnavähi ennetamise võimalustest.

Mammograafiabussi on end oodatud kontrollima naised alates 45 eluaastast. Sõeluuringu sihtgruppi kuuluvus ja ravikindlustus ei ole oluline ning kampaanias välja kuulutatud uuringule võib pöörduda ka ilma perearsti saatekirjata.

Heategevusliku algatuse toel jõuab mammograafiabuss sel suvel Jänedale, Kuressaarde, Antslasse ja Kuremaale. Mammograafiabusside ajakava leiab Eesti Haigekassa kodulehelt ja bussi peatuskohad kaardirakenduselt.

Baltic Agro tootejuhi Tiina Meikari arvates peaks ka maal elavatel naistel olema võimalus end kontrollida. "Meile on oluline, et teadlikkus rinnavähi diagnoosimisest roosa värvi esiletõstmise kaudu jõuaks iga naise ja Eestimaa pereni,“ ütles ta ja lisas, et kui kogu pakutav roosa kile ära kasutada, suudetakse seeläbi katta 156 naise tervisekontroll.

Heategevusliku kampaania "Vali roosa!" algatajad tunnustavad ettevõtjaid, kes on juba teinud valiku roosa kile kasuks ja sellega vähiennetusele kaasa aidanud. Neid, kel silokile sel aastal veel soetamata, kutsutakse üles valima just roosa kile ja näitama sellega ka oma sotsiaalset vastutustunnet.