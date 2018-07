Koos lastega idüllilist maaelu elav Heidi Hanso armastab kõike, mis käib maaelu juurde – maatööd, maarõõme ja maamuresid. Kuid murede lahendamiseks, mis enamasti seotud rahaga, tuleb maal aga erakordselt leidlik olla.

"Ostsin talu võlgu headelt peretuttavatelt," tunnistab Hanso. "Ja raha mul endiselt ei ole, aga näen teenimise nimel kurja vaeva!" Et võlga maksta ja perele eluks vajalikku tagada, mõtleb naine välja viise, kuidas pisutki lisa teenida. "Ma teen kevadel austerservikupakke ja valmistan palju hoidiseid." Kahjuks kaasneb Hanso sõnul nendega aga suur bürokraatia.

(Laura Strandberg)

"Rahaasi on maal väga oluline. Tuleb välja mõelda, kuidas end maal ära majandada. Aga see oskus tuleb. Iga päevaga saad targemaks. Praegu kaalun ikkagi, et võib-olla pean talveks kuskile tööle minema, et ellu natuke stabiilsust tuua, sest talvel talu ära toitvaid turiste ei liigu," räägib Hanso, kes pikema talve korral juba linna kolimise peale mõtles.

Ent naine ei kaota ka rasketel aegadel lootust. "Oluline on ka mõista, et raha jaoks on õige aeg – see tuleb siis, kui tulema peab. Näiteks panin veebruaris hobused müüki. Oleks ma siis hobused ära müünud, oleksin saanud pimedal talvel spaasse minna või lastega rohkem ette võtta, aga hobune osteti ära alles nüüd, suve algul. Nii putitasin selle rahaga suvehooajaks hoopis talu ja ostsin loomi juurde. Teine suksu alles ootab oma õiget kodu, nii et järelikult pole selle kasutamiseks veel õige hetk käes."

(Laura Strandberg)

Heidi Hanso nippe, kuidas lapsi kodutöödesse kaasata, saad lugeda siit. Pajuvärava perenaise imemaitsvaid retsepte ja teisi kavalaid nõuandeid loe Nipiraamatu juuli numbrist.