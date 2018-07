Kylie Jenner on sattunud fännide turmtule alla, sest lasi oma viiekuusele tütrele Stormile teha kõrvaaugud, vahendab Mirror.

Kylie Jenner beebi Stormiga (instagram.com/kyliesnapchat/)

Lapse kehakaunistus jäi silma Kylie Snapchati videost. Mitmed naise jälgijad on kõrvade augustamise poolt, kuid väga paljud siiski ka tuliselt selle vastu. "Ma vihkan, kui näen augustatud kõrvadega lapsi. Miks sa peaksid tahtma oma beebile haiget teha? Miks sa peaksid tahtma teha neile midagi, mida nad võib-olla kogeda ei taha? See on kohutav," kirjutab üks.

"Jeesus, Stormi pole veel pooleaastanegi, aga juba on Kylie lasknud tal kõrvu augustada. Seda ei tohiks lubada!" kirjutab teine.

Sama probleemiga maadles ka Kylie vanem õde Khloe, kes lasi oma tütre True kõrvad augustada siis, kui laps oli vaid kahekuune.