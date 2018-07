Facebooki ostu-müügi lehtedel on rohkem kui poolsada naist langenud pettuse ohvriks. Inglismaalt kleite saata lubanud proua on kauba saatmise ja kättetoimetamisega niivõrd pikalt viivitanud, et nördinud kunded nõuavad raha tagasi. Siis aga kaob müüja hoopistükkis ning ostjad jäävad pika nina ja tühja rahakotiga.