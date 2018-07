Henn kirjeldab, et õnnetud toimus 7. mail kella 8.24 paiku Majaka tänava ja Pallasti tänava ristmiku, kui talle vastutuleva Volkswagen Polo juht sõitis suurel kiirusel vastassuunavööndisse, otsa Hennu juhitud Citroen Berlingole. Hennu auto tuli pärast õnnetust maha kanda, mees ise pidi võtma haiguslehe. Toonasest liiklusinfost selgub, et Volkswageni juht jalutas sündmuskohalt minema ning politsei pidi tegelema tema otsimisega.

Maikuus Tallinnas liiklusavariisse sattunud Henn on hädas: õnnetusest on möödunud juba mitu kuud, kuid süüdlasest pole kippu ega kõppu, mis paneb teda arvama, et politsei ei otsigi inimest taga.

Kuigi õnnetuse toimumisest on möödunud mitu kuud, kutsuti Henn 11. juulil politseijaoskonda omakäelist seletuskirja kirjutama. "Kui olin seletuse kirja pannud, siis küsisin politseinikult Volkswageni juhi nime. Selgitasin, et tahan talle materiaalse nõude esitada," lisab ta.

Vastus oli ootamatu: "Politseinik selgitas, et kahjude hüvitamisega tegeleb ainult kindlustus ja sellelt juhilt mina niikuinii midagi ei saa, sest see oli mingi bomž." Korrakaitsja oli Hennule öelnud, et avarii põhjustanud sõiduki omanik olevat andnud oma võtmed kellelegi teisele, kes omakorda olevat need andnud edasi "mingile bomžile".

"Just niisuguse sõnaga - bomž - nimetas politseinik isikut, kes olevat autot juhtinud ja avariipaigalt ära jooksnud," ütleb Henn ja lisab, et korrakaitsja sõnul pole seda "bomži" kätte saadud ja niikuinii polevat talt midagi võtta. Hennus tekitab see küsimuse: kes on see isik, kellele on võtmed antud, kuid keda pole võimalik leida?

Politseinik oli Hennule öelnud, et korrakaitsjatele on avarii põhjustanud isiku nime teada, aga teisele osapoolele nad seda öelda ei tohi, sest andmekaitseseadus ei luba isikuandmeid edastada. "Nii väitis politseinik, kes lisas, et kui mina tahan teada kurjategija nime, siis pean pöörduma kohtusse ja kohus nõuab politseilt välja kurjategija nime!"

Hennule jääb arusaamatuks tõik, et kui kurjategija on kuulutatud tagaotsitavaks, ei peaks tema nime saladuses hoidma: "Kõik peavad teadma kurjategija nime, sest teisiti pole võimalik teda leida," ütleb Henn ja spekuleerib, et politsei on sõlminud kellegagi mingi kokkuleppe ja kurjategijat ei otsita.

"Kurjategija nime ei avalikustata - järelikult pole kurjategija kuulutatud tagaotsitavaks, kuigi on möödunud rohkem kui kaks kuud?" pärib Henn.

Süüdlane on tegelikult teada

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juhi Varmo Reini sõnul ei saanud kannatanu tervislikel põhjustel varem jaoskonda tulla ning seetõttu kutsuti ta välja 11. juuliks. "Isikuandmete kaitse seadus järgi ei saa politsei täpsemalt kommenteerida varasema mitteilmumise põhjuseid. Seda tuleks inimeselt temalt endalt küsida, miks ta ei saanud varem jaoskonda tunnistajana ütlusi andma tulla."

"Liiklusõnnetuse põhjustaja lahkus sündmuskohalt ning teame, kes selle põhjustas. Otsime meest, sest ta ei ole tulnud menetlustoiminguteks jaoskonda. Politsei ei tohi kolmandatele inimestele õnnetuse põhjustajaga seotud isikuandmeid avaldada," selgitas Rein.

Politseile teadaolevalt esitas kannatanu kahjunõude teise osapoole sõiduki kindlustusse ning talle tekitatud kahju hüvitati. "Kui kannatanu soovib esitada veel lisaks kahjunõude, siis tsiviilasjadega tegeleb kohus."