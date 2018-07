Leiutaja ja miljardär Elon Musk ei oodanud pikalt, et tõtata appi Tai kopasse lõksu jäänud jalgpallimeeskonnale. Paraku jäi maailmakuulsa kosmoseinseneri leiutis toona kasutamata, kuna päästeoperatsiooni juht pidas miniallveelaeva ebapraktiliseks. Nüüdseks on Tai merevägi Muski leiutise suhtes siiski leebunud.

Kindralmajor Chalongchai Chaiyakham ütles kolmapäeval, et raketiosadest kokku pandud leiutis võib kasutust leida tulevikumissioonides, vahendab The New York Times. Chalongchai sõnul on seadeldis kasutatav avavees ja temale teadaolevalt on selle tehnoloogia antud Tai mereväe kasutusse.

Lapse mõõtu allveelaev sai nimeks Wild Boar, kuna koopastikku mitmeks päevaks lõksu jäänud jalgpallimeeskonda nimetatakse just nõnda.