Läinud kolmapäeval NATO tippkohtumisel Brüsselis jäi videole kummaliselt liikuv Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker (63). Nähtu tõstatas koheselt küsimuse, kas mees on tarvitanud liigselt alkoholi?

Videos on näha, kuidas Juckerit talutavad mitu meest. Üks neist oli Hollandi peaminister Mark Rutte, kes asjasse tänaseks teistsugust valgust on heitnud. Nimelt väitis Rutte Belgia väljaandele VRT, et Juncker kannatavat seljahäda käes.

Juunis tunnistas Juncker Iiri parlamendile, et kannatab ishiase käes mistõttu on tal probleeme kõndimisel. "Eelistaksin pigem olla purjus," ütles Juncker toona The Sunile. Teadaolevalt on mehe tervisehäda põhjustanud autoavarii.

11. juulil korraldatud pidulikule õhtusöögile saabus Juncker Politico andmeil juba ratastoolis. Fotot saad vaadata SIIT.