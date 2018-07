Filmimees Ilmar Taska debüütromaan "Pobeda 1946", mis on tänaseks ilmunud ka ingliskeelsena, sai toreda tunnustuse osaliseks. Londoni kriitik ja kirjanik Charlie Connelly valis selle nädalalehes The New European parimate suvereiside raamatute hulka, vahendab Kroonika.

"See on tõesti rõõmustav. See on suur asi, et Eesti raamat leidis soovitamist. Pealegi on The European üsna suure loetavusega väljaanne," ütleb mees Kroonikale.

Refereeritud artikli täistekst Kroonikas.