Donald Trump sõnas Briti väljaandele The Sun, et kui May Brexiti-plaan teoks saab, siis Suurbritannia ilmselt ei saavuta USAga kaubanduslepet.

Trump sõnas, et Brexiti-plaan ilmselt tapaks vabakaubandusleppe, kuna see tähendaks, et USA-l on tegemist Euroopa Liidu, mitte Inglismaaga, vahendab BBC.

Peaministri kabinet pole veel Trumpi sõnu kommenteerinud. Varem on May sõnanud, et Brexit on võimalus USA ja Suurbritannia sidemete tugevdamiseks.

Veel sõnas Trump intervjuus, et tema meelest sobiks suurepäraselt peaministriks hiljuti välisministri kohalt lahkunud Boris Johnson, kuna mehel olevat kõik, mis selleks ametiks tarvis.

Küll kritiseeris USA president Londoni linnapead Sadiq Khani, öeldes, et too on teinud seoses läinud aastal pealinnas toime pandud terroriaktidega kohutavat tööd.

Kõnesolev intervjuu ilmus neljapäeva õhtul ehk ajal mil May võõrustas Trumpe pidulikul õhtusöögil. Teadaolevalt oli ajaleht Trumpi küsitlenud viimase Brüsselis viibimise ajal. Pärast artikli ilmumist kinnitas Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders, et presidendile meeldib May väga ja ta austab teda. Sanders lisas, et Trump pole May kohta kunagi midagi halba öelnud.