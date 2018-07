Eesti piirivalve patrullid on viimase pooleteise aasta jooksul märganud idapiiri kohal rohkem kui 30 korral droone, vahendab ERRi uudisportaal.

Droonilennutajate näol on tegemist nii nendega, kes ei tea, et kuni viie kilomeetri kaugusel piirist ei tohi ilma politsei- ja piirivalveameti (PPA) loata ning lennuameti kooskõlastuseta droone lennutada kui ka neid, kes loodavad lihtsalt, et ei jää vahele.

Ent on ka juhtumeid, kui piirivalve või kaitsevägi peab võõraste droonide lennutajateks salakaubavedajaid või neid, kes tahavad jälgida Eesti piirivalvurite patrulltegevust.

Ühtegi drooni pole idapiiril "jõuga alla toodud", küll on mõned siitpoolsed lennutajad trahvi saanud.

Siseministeerium on valmis maksma 17 miljonit eurot, et lisada innovaatilise idapiiri maistele sensoritele ja vaatlusseadmetele droonid ning siis ka suutlikkuse võõrad droonid maha võtta.