Lennuk on maandumas Londoni lennuväljale. Kõlarist kostab hääl. "See on lindistus. Olete lennanud ilma piloodita. Lennukit on juhti-nud supermodernne autopiloot. Nüüd, kui me laskume ei ole teil midagi karta. See autopiloot ei ole kunagi läinud rikki…rikki... rikki…"