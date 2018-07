Harjumaal Raudojal on müügis kõrtsitalu, kus on võimalikult palju püütud säilitada vanaaja hõngu. Samas on tegemist hea väljarentimise võimalusega peokoha ning ka väga rõõmsa elukohaga.

Majakompleksi kuuluvad elamu, ait ja saunamaja.

Elamu esimesel korrusel on avar kõrtsiruum, suur köök, pesuruum, esik ning neli omanäolist magamistuba.

Ühel pool maja on suur peoruum, mis mahutab ära ligi 100 inimest, teisel pool maja on pooleliolev puidutöökoda, mida on võimalik oma maitse järgi kujundada või üldse otstarvet muuta.

Teisel korrusel on pesuruum ja mitmeosaline magamistuba ning lisaks veel üks katusealune magamistuba.

Saunamajas on mõnus kamina/puhkeruum, ehe pesuruum ning puukerisega leiliruum.

Raudojal kõrtsi on teadaolevalt esimest korda märgitud 1796. aastal Mellini atlases. Kõrtsihoone ehitati tõenäoliselt 1880. aastatel, sest seal pole enam kasutatud mantelkorstnat.

