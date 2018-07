Swedbanki eluasemelaenu igakuiste osaliste tagastamiste arv internetipangas on võrreldes eelmise aastaga kasvanud pea 40 protsenti 2,5 miljoni euroni; igakuiselt tehakse eluasemelaenu lepingutes umbes 700 muudatust, millest suurem osa toimub internetipanga iseteeninduses.

"Kõige sagedamini tehakse internetipanga iseteeninduses ennetähtaegseid laenu tagasimakseid. Osaliselt tagastatakse laenu keskmiselt 400 korral kuus, mis on 38 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Kuna tagastatava summa miinimumpiiri ei ole ning tagasimaksete tegemine internetipangas on imelihtne, kasutavad kliendid seda võimalust üha aktiivsemalt. Tehakse ka väiksemaid makseid, kuid keskmine tagasimakse summa jääb siiski 3200 euro ringi," ütles Swedbanki eluasemelaenu valdkonnajuht Anne Pärgma pressiteate vahendusel.

Pärgma sõnul kasutavad kliendid üha sagemini võimalust teha internetipangas oma laenulepingus muudatusi ja vähendada ennetähtaegse osalise tagastamisega laenujääki.

"Eluasemelaenu täieliku jäägi tagastab internetipangas umbes 115 klienti kuus. Keskmine tagastatav summa on 11 300 eurot. Laenujäägi täielik tagastamine on enamasti seotud vara müügiga ning kaks kolmandikku laenu tagastusi toimub pärast müügitehingut," ütles Pärgma ning lisas, et aktiivsem osaline kodulaenu tagastamine on seotud nii soodsa majanduskeskkonnaga kui ka võimalusega teha soovi korral väiksemaid tagasimakseid.

"Näeme, et kliendid hindavad väga paindlikke digilahendusi ja kasutavad neid üha aktiivsemalt. Lisaks saab internetipangas näiteks muuta laenu maksekuupäeva või kontot, millelt raha maha läheb," selgitas Pärgma.

"Alates 25. juunist saab eluasemelaenu lepingut või laenulepingu lisa allkirjastada internetipangas, mis tähendab, et klient saab lepingu sõlmida talle sobivas kohas ja sobival ajal. Seda võimalust on tänaseks kasutanud juba üle 100 kliendi. Kogu protsess toimub tuttavas internetipanga keskkonnas ja lepingu allkirjastamine võtab aega kõigest paar minutit. Allkirjastatud laenulepingut ei pea oma arvutisse salvestama, seda saab igal hetkel internetipangas vaadata," ütles Pärgma.

Allikas: BNS

