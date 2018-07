Neljapäeval saavutasid lõpliku kõrguse LHV pensionifondide ja Lumi Capitali toel Manufaktuuri kvartalisse rajatavad esimesed üürimajad Lumi Kodud.

Esimeses etapis ehitatakse Põhja-Tallinnas Manufaktuuri kvartalisse kaks üürimaja, kuhu on planeeritud 127 ühe-, kahe- ja kolmetoalist korterit, parkimismaja ning suur sisehoov.

Esimeses etapis valmivaid üürimaju ehitab Mitt&Perlebach OÜ, Manufaktuuri kvartali kinnisvara arendajaks on Hepsor OÜ koostöös Tolaram Grupiga. Kahe esimese üürimaja ehitustööd lõpetatakse 2019. aastal. Hepsor OÜ rajab Manufaktuuri kvartalisse kokku ligi 300 korterit.

Investeerimisstrateegia investoriks on LHV Varahalduse poolt juhitud pensionifondid, investeeringuid juhib ning sobivate projektide leidmisega tegeleb Lumi Capital.

Lumi Capital OÜ on kinnisvara investeerimise ja arendamisega tegelev ettevõte, kelle klientideks on erainvestorid ja institutsionaalsed investorid nii Eestist kui välisriikidest. Lumi Capital juhib Eesti suurimat üürimajade kompleksi Lasnamäel, Raadiku munitsipaalmaju, kus on kokku üle 1200 üürikorteri.

Allikas: BNS

Foto: Lumi Capital

