Meedia andmetel ütles Trump neljapäeval Brüsselis NATO tippkohtumisel suletud uste taga, et USA astub NATOst välja, kui teised liikmesriigid kaitsekulutusi ei tõsta.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles saatele "Ringvaade suvel", et seda Trump võis ka öelda, kuid tähtsam on see, mida Trump ütles pressikonverentsil, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Seal ikkagi tulid tema huulilt sõnad, et NATO on tähtis ja ühtne. Ja kui vaatame seda 23 lehekülge, mille üle NATO liikmesriigid väga pikkade kuude jooksul tööd tegid ja millele nüüd ühiselt allkirjad panid, siis seal on väga konkreetseid tegevusi selleks, kuidas NATO kaitsevõimet tõsta ja selle läbi Eesti julgeolekut tugevdada," seletas Mihkelson.