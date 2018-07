Neljapäeval peeti sarikapidu Põhja-Tallinnas Manufaktuuri tänaval.

Pärjad said maha võetud kahelt üürimajalt ja tähelepanuväärne on see, et tegu on esimese kinnisvaraprojektiga, kuhu on investeeritud pensionifondide raha. See on mujal maailmas levinud, kuid Eestis esmakordne praktika.

