Terviseamet saatis juuni lõpus teate, mis pani kitsepiima ja -juustu sõbrad võpatama: neli inimest haigestus kitsepiima joomise järel puukentsefaliiti. See haigus viib inimese halvemal juhul hauda. Jahmatav on, et puukentsefaliiti võib jääda ka mahejuustu süües.