Neljapäeva lõuna paiku kontrollisid piirivalvurid Koidula piirjaama lähistel maanteel kaht lõunamaist päritolu meest, tegemist oli ebaseaduslikult Eestisse tulnud 28aastaste palestiinlastega.

Piirivalvurid peavad veel selgitama, kuidas mehed Eestisse sattusid, kas ületasid piiri kuskil maastikul või õnnestus neil riiki imbuda mõne transpordivahendi abil. Meeste endi sõnul on nad pärit Palestiinast ja vanuseks ütlesid mõlemad 28 aastat.

Piusa piirivalvekordoni ülema Valmar Hinno sõnul annaks piiri kavandatud kujul väljaehitamine piirivalvele tunduvalt parema lähtepositsiooni: „Praegusel juhul tegeleme me tagajärgedega: esmalt peame selgitama, kas piiril üldse midagi ebaseaduslikku juhtus ja kui juhtus, siis alustama seaduse rikkujate otsinguid. Uue piiri valmimisel on meil sündmuse toimumise hetkel pilt olemas ja me saame kiiresti reageerida.“

Piirivalvurid pidasid palestiinlased kinni, ühe mehe tervis vajas arstlikku kontrolli ja toimetati haiglasse. Nüüd järgneb menetlus, mis peab selgitama, millisel viisil ja mis asjaoludel mehed Eesti riiki sattusid.

Enne tänast vahejuhtumit on Lõuna politseiprefektuuri andmetel Kagu-Eesti maismaapiiril ilma Eesti riigi teadmise ja loata piiri ületatud seitsmel korral, sel kombel jõudis ebaseaduslikult Eestisse 16 inimest.