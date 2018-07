„Elega on hästi hea koos töötada, ta pakub ise lahendusi, ta on avatud hullumeelsetele ideedele,“ ütleb lavastaja. „Harrastajad mõnikord kardavad oma ideesid välja pakkuda, antud trupiga seda muret ei olnud, kõik pakkusid ideid. Kokku sai ääretult tore trupp – ühtlane ja ühtne.“

„2006. aastal leiti Luke mõisapargist maha maetud Veenuse kuju tükid, mis pandi kokku ja kuju on jälle pargis. Mitte keegi ei tea, millal Veenus algselt parki pandi ja kes on selle kuju autor. Näidend jutustab selle kuju ühe võimaliku saamisloo,“ ütleb Luke mõisapargis etenduva näitemängu „Luke Veenus“ autor ja lavastaja Janno Puusepp.

Ka näidend meeldib Elele, sest selles on Janno mõnusat huumorit, mis seekord on kerge ja rõõmus. Peaosalise sõnul on Janno varasemates näidendites tavaliselt rohkem musta huumorit.

„Äge kamp on koos, ma olen nendega varem kokku puutunud ja nendega koos mänginud,“ kiidab Ele truppi. „Ei saa öelda, et on professionaalid ja mitteprofessionaalid. Lihtsalt üks saab selle eest raha ja teine saa. Häid tegijaid on mõlemas leeris. Siin on koos sellised tüübid, keelega on mõnus koos teha.“