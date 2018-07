Suvel, kui enamik inimesi puhkab, murrab Smilers aastas kõige rohkem tööd teha. Ansambli ninamees Hendrik Sal-Saller tõdeb, et kontsertide vahele võib ju mõni üksik vaba päev sattuda, aga pikemat puhkust bändimehed endale lubada ei saa. „Nii on juba 10–15 aastat, et meie suvel puhkust ei võta,“ kinnitab ta. Hinge tõmmata saavad nad alles siis, kui esinemisgraafik on hõredam. „Puhkused on meil omavahel kokku lepitud ja kõigil kalendrites kirjas. Teame neid ette kuni järgmise aasta sügiseni.“ Sal-Salleri töökust kinnitavad ka tema kahe firma mullused suured müüginumbrid, mis on muusikute arvestuses ühed kopsakamad.