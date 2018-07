Mesinikud ja president Kersti Kaljulaid käisid kaemas, kui palju mett on mesilinnud kärgedesse kogunud. Maikuus täienes Kadrioru lossi mesilastarude kollektsioon kolme taru võrra. Uued mesipuud paigutati seekord lossi ette, pargi rohelisele murule. Varasemalt asub presidendi kantselei roosiaias veel kolm mesilastaru.

„Kuna ma eriti suhkrut ei söö, siis mett söön küll päris sageli. Kuid Kadrioru mett ei ole eriti proovinud. Alguses natukene proovisin, siis kui me seda vurritasime, kuid seda ei olnud nii väga palju. See on selline eksklusiivne kingitus ja kõik läks teistele,“ räägib president.

Kaljulaidi sõnul on meepurk universaalne asi, mis kulub alati ära ja see meeldib kõikidele. „See on ka tegelikult väga tore.“