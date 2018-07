Kivi meenutab, kuidas ta väikese tüdrukuna päevad läbi Eurovisioni ja "Laulukarusselli" vaatas, mille peale ema otsustas ta laulustuudiosse saata. Sealt edasi läks südikas tüdruk laulmist õppima Tartu 1. muusikakooli. "Naljakas fakt on muidugi see, et kukkusin sealt kolm korda välja," räägib Evelin.

Põhjus ei olnud mitte laiskuses või väheses huvis. "Ma ei olnud eriti tugev solfedžos ja muusikateoorias. Põhjuseks oli ka see, et mul ei olnud eraldi instrumenti, mida õppides neid teadmisi paremini omandada," selgitab ta.

Kui Evelin 15 aastaselt muusikakooli ukse enda järelt sulges, oli tema hääl rikutud. "Arstid ütlesid, et ma ei tohi enam laulda!" See oli tüdruku jaoks suur ehmatus. Samas ei soovinud ta enda unistust kohe nurka visata.

"Laulmisega on see tunne, et nii paljud inimesed tahavad seda ühte asja. Kui öeldakse, et sul ei ole häält, siis tekib paratamatult küsimus, kuhu üldse siis edasi püüelda?"

Pärast diagnoosi saamist püüdis Evelin leida teisi hobisid ja tegevusi, mis võiksid huvi pakkuda. Muusika oli aga südames ja loobumine tundus raske. See periood oli Evelinile loomingu mõttes väga viljakas ja ta kirjutas palju laule.

Ei loobu kergelt oma unistustes.

Kolm aastat tagasi astus Evelin Tallinna tehnikaülikooli elektroonikat ja telekommunikatsiooni õppima ning kolis lapsepõlvekodust pealinna. Saatus viis ta kokku Polina Rubtsovaga, kes sai Evelini toakaaslaseks. Juhtumisi oli ka värskel tuttaval kirg muusika vastu. "Kuna Polina tuli kahe kitarriga tuppa, siis hakkasime ajapikku vaikselt muusikat koos tegema. Leidsin ka enda hääle uuesti üles," räägib Evelin õnnelikult.

Evelin Kivi, Polina Rubtsova (Martin Ahven)

Kuuldus Noortebändi konkursist jõudis lauljanna kõrvu endise kursusekaaslase Uku Moldau kaudu (Uku õppis neiuga TTÜ-s - toim.). Evelin kirjeldab teda kui väga andekat muusikaprodutsenti, kellel on lootus väga kaugele jõuda.

"Me nokitsesime ühe loo kallal juba päris pikka aega ja siis ma märkasin, et see saab täpselt siis valmis, kui on võimalus veel Noortebändi demovoorus osaleda." Evelini jaoks oli edasipääsemine võistluse poolfinaali suur üllatus. "Ma ei uskunud, et see üldse kuhugi edasi saab."

Evelin oli edasipääsemisest eufoorias, samas tõdes, et bändi kui sellist tal veel pole.

Hetkel tegelebki neiu bändiliikmete otsimisega. "Tõenäoliselt näeb laval rohkem inimesi kui mind ja Polinat." Eks saab näha, kuidas see paika loksub, igal juhul on see põnev protsess."

Evelin tunnistab, et Noortebänd on tema jaoks olnud üsna kauge. Samas avastas ta just sellelt konkursilt ühe enda lemmikmuusiku, Lepatriinu ehk Triinu Paometsa ("Noortebänd 2016 finalist - toim.).

Tänavu suvel on neiu praktikal muusikaettevõtete esindusoranisatsioonis ning arenduskeskuses Music Estonia. Sealses meeskonnas toimetades on ta saanud kinnitust sellele, et Noortebänd on väga laiahaardeline projekt ning hea algus noorele artistile. "Seal tegutsedes olen aru saanud, kui oluline platvorm on Noortebänd."

Evelin peab suureks plussiks seda, et võistluse poolfinaali on saanud väga erinäolised artistid.

Evelin kuulab peamiselt peavoolu popmuusikat, mis on mõjutanud ka neiu loomingut. "Muusikalistis leidub peamiselt Ed Sheeran ja Taylor Swift," naerab Kivi.

Eesti muusikutest on ta vaimustunud Robert Linnast ehk muusikakollektiivide Elephants from Neptune ja Lexsoul Dancemachine lauljast. "Ta on laiv-kontsertidel suurepärane!" lausub Evelin õhinal ning meenutab, kuidas oli käinud esimest korda Lexsoul Dancemachine'i kontserdil, tedamata midagi bändist ja veel vähem nende repertuaarist. "Tavaliselt mulle ei meeldi niimoodi kontserdil käia, et ma ei tea laule. Aga tol korral olin pärast kontserti nii inspireeritud! Sealt saadud energialaeng oli lihtsalt nii meeletu."

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.