Eurojackpoti peavõit, milleks oli kuus nädalat järjest 90 000 000 eurot, läks läinud nädalal Saksamaale. Eestlaste taskutesse pole Eurojackpoti ajaloo vältel peavõit mitte kordagi kukkunud. Seejuures on näiteks soomlased napsanud peavõidu lausa kaheksal korral. Eurojackpoti loosimised toimuvad 18 riigis juba pikka aega. Ent veel kunagi pole kuus nädalat järjest peavõit loosimata jäänud. Sel suvel hoidis lototron mängijate närvid aga poolteist kuud pingul, kuniks 6. juulil jackpot Saksamaale läks. Võitjaid oli kaks, kumbki sai 45 miljonit eurot. Eurojackpoti statistika andmetel on 36,84% kõigist seni loositud peavõitudest läinud Saksamaale. Soome on Saksamaa järel suurima peavõidu võitmise protsendiga, milleks on 14,04%. Eestis, Lätis ja Rootsis on see protsent näiteks 0.

Saksamaa ja Soome eriliselt suure võiduprotsendi kohta ütleb Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel: “Seal võidetakse peavõite, aga ka muidu suuremaid võite, sagedamini kui enamuses teistes Eurojackpoti mängus osalevates riikides, sest nende osakaal kõigist Eurojackpoti loosimistele müüdud piletitest on suurim.” Lisaks tõdeb ta, et üksikisiku tasandil on võiduvõimalus siiski kõikidel mängijatel ühesugune, asukohariigist sõltumata.