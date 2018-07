Mis hinnaga tegeldakse usutava heidutusega, seda tuleb küsida kolonel Riho Ühtegi sõnavõtu valguses. Ühtegi ütles intervjuus rahvusvahelisele poliitväljaandele Politico: „Nad [venelased] võivad jõuda Tallinna kahe päevaga. Kuid nad surevad Tallinnas. Ja nad teavad seda… Nende pihta antakse tuld iga nurga tagant, igalt poolt.“

Kuidagi ei saa nõustuda üldistusega, et kaitseväelased olid õppustel, kui jumal mõistust jagas – just selline suhtumine kumab poliitikute sõnade tagant, kes tahaksid sõjaväelastel intervjuude andmise ära keelata või vähemasti tõdevad, et nad peaksid jääma oma liistude ehk sõdimise juurde. Kaitseväelaste asi ei ole poliitikutele meeldida. Riigi kaitsestrateegiat kujundavad selle riigi juhid, ent ekspertide-praktikute arvamuse tõrjumisest ükskõik mis valdkonnas on ainult kaotada. Samas on selge, et kõrge kaitseväelane ei kõnele vaid iga tema sõna heatahtlikult tõlgendava auditooriumi ees. Ühtegi sõnavõtt asetub laiemasse konteksti.

See, et Venemaa leiab alati võimaluse meie arvamusliidrite väljaütlemisi oma propaganda heaks ära kasutada, ei tule kellelegi üllatusena. Niinimetatud russofoobset retoorikat otsitakse ja „leitakse“ ka meie valitsusliikmete tunduvalt hillitsetumast kõnepruugist. Ent päris alahinnata ei tasu ka muret, et meie mitmekeelses ja mitmevärviliste passidega ühiskonnas, millele viitab Yana Toom, tunneb kaitseväe enesekindlast retoorikast end puudutatuna ka osa kaasmaalasi. Olgugi, et vaevalt oli see NATO tippkohtumise eel ilmunud intervjuu eesmärk.

Pigem oli eesmärk edastada meie põhilisele liitlasele USA-le ja eriti selle liidrile Donald Trumpile võimalikult lihtsakoeline sõnum meie kõrgest kaitsetahtest ja vankumatust valmisolekust panustada sellesse kogu ühiskonnaga. Küllap veendus Trump selles isiklikult, kui tippkohtumisel peaminister Jüri Ratasega üllatavalt kiiresti ühise keele leidis.