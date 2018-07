Olen vist lapsevanemlusest täiesti valesti aru saanud. Viimastel päevadel paistab, justkui mõne arvates kasvavad lapsed vaid õhust ja armastusest. Kas nemad riietavad ja toidavad oma lapsi armastusega, panevad lapsed armastuse-lasteaeda ja -trenni? Olen ilmselgelt olnud eksiarvamusel, et lapse kasvatamisega – kui tahes suur ei ole ühe ema või isa armastus – kaasnevad kulutused.

Elatusraha vaidluses on pead tõstnud ka tüüpiliselt eestlaslik tasuta töö ja hambad ristis kannatamise heroiseerimine. „Ema töö ongi tänamatu.“ „Millega sa oma last toidad, kaaviariga?“ Tõepoolest, hoidku taevas, et üksikema ei pakuks oma lapsele parimat. Priiskamine! Õiged lapsevanemad iialgi ei poputa oma lapsi ega paranda nende elukvaliteeti. On ju nii?

Ja muidugi peab üksikema elu olema kannatuste rada. Ta ei tohi minna ilusalongi ega reisile, sest muidu pole ta õige eesti üksikema. Lapsele söötku kartulikoori, ise nälgigu.