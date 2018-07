Andrus Vaariku astumisega sotside ridadesse hakkas taas levima müüt, et konservatiivne maailmavaade on tagurlik. Väärarusaama levitajad üritavad luua karikatuuri, mille järgi on konservatiiv vanemaealine, kes hoiab kramplikult minevikust kinni.

Kõigi Eesti erakondade liikmeskond vananeb, kuid parempoolsete erakondade liikmeskond on noorem kui vasakpoolsetel. Eesti erakondadest on noorima liikmeskonnaga Reformierakond ja Isamaa. EKREt võib pidada erandjuhuks, sest nende liikmete keskmine vanus on kõrge Rahvaliidu-aegse liikmeskonna tõttu. Meie vasakerakonnad Keskerakond ja Sotsiaaldemokraadid on aga hallipäistunud.

Meie ühiskonna käekäigule on väga oluline, et erakondades valitseks tasakaal eri vanusegruppide vahel. See tagab, et lubadustes ja otsustes keskendutakse nii noortele kui ka vanadele.