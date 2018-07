Vaid 19% Eesti elanikest on enda väitel viimase kolme kuu jooksul vaadanud internetist piraatfilme, lõunanaabrite lätlaste seas on see osakaal 22% ja leedukatel oluliselt suuremana 32%, näitab hiljuti läbiviidud voogedastusteenuste kasutamise uuring.

Viaplay tellimusel valminud uuringu kohaselt ei ole 76% Eesti inimesi viimase kolme kuu jooksul illegaalseid voogedastusteenuseid kasutanud ega piraatfilme alla laadinud, 5% ei soovinud sellele küsimusele vastata. Piraatfilme ja –videosid vaatavad Eestis kõige rohkem mehed, 18-25-aastased televaatajad ning linnaelanikud. Lätis ei ole viimase kolme kuu jooksul piraatsisu tarbinud 70% ning Leedus 55% inimesi.

Mario Kivistik, Eesti Autorite Ühingu NCB osakonna juhataja leiab, et põhjus, miks eestlased piraatlusega pigem ei tegele, on ilmne: “Eestis on piisavalt legaalselt tegutsevaid teenusepakkujaid, kes võimaldavad filmide või sarjade järelvaatamist ning videolaenutust. Ilmselt rahuldab nende pakutav sisu tavavaatajaid sedavõrd, et neil puudub vajadus minna sisu hankima piraatsaitidelt.“

Viaplay Eesti meediasuhete juhi Karin Laurima sõnul põhjendas 27% uuringuküsimustikule vastanud eestimaalasi seaduslike voogedastusteenuste eelistamist sellega, et puudub vajadus kahtlaseid faile arvutisse laadida. “23% käitub seaduslikult piraatsisu vaatamise eest määratava karistuse hirmus ning 20% legaalsete teenuste professionaalse heli ja tõlke pärast,” selgitab Laurima. “Lätlased ning leedukad eelistavad tasulisi teenuseid kõige enam just korraliku heli ja tõlke pärast.”

Voogedastusteenuste kasutamise uuring viidi tänavu kevadel Eestis, Lätis ning Leedus läbi veebipõhise küsitlusena. Leedu uuringufirma Spinter Research küsitles igas Balti riigis enam kui 500 inimest.