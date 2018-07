Eesti kaitseväe pressijaoskonna ülem major Arvo Jõesalu sõnul ei ole kaitseväel kolonel Ühtegi väljaandele Politicole antud intervjuuga mingeid probleeme. „Selle põhisõnum on, et Eestit tuleb kaitsta ja Eesti on igal juhul kaitstav,“ märkis Jõesalu.

Kaitseväe erioperatsioonide üksuse ülem kolonel Riho Ühtegi ütles väljaandele Politico, et sõjaolukorras võivad venelased kahe päevaga Tallinnasse jõuda, aga nad surevad siin.

„Alati on need arutelud, et venelased jõuavad Tallinnasse kahe päevaga. Võibolla. Aga nad ei saa kogu Eestit kahe päevaga,“ seletas Ühtegi.