Mees arvas, et neiu teeb tema üle nalja, ent peale paari pikemat vaikusehetke oli Gabriel sunnitud küsima, kas too on ikka teadlik, et majonees sisaldab mune (täpsemini munavalget). Neiu kangestus, üritas tollele väitele vastu vaielda ning teatas, et ta tellib alati oma võileivad koos majoneesiga.

Gabriel kirjutab, et tundis ennast kohutavalt, justkui oleks ta veganist neiu maailmapildi kildudeks löönud. Mees küsis uuesti, kas tütarlaps soovib enda võileivale kõigest hoolimata majoneesi peale, millele viimane kaame näoga jaatavalt vastas.