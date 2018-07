Riigihalduse minister Janek Mäggi möönis, et maantee ääres sünnitamine on paratamatu. „Mullu oli näiteks 15 sellist sünnitust,” märkis ta.

„Igal pool pole võimalik kõiki teenuseid ühtmoodi tagada, aga igal pool on võimalik need probleemid ära lahendada,” sõnas Mäggi ja lisas, et Tartu Ülikooli Kliinikum pingutab, et Lõuna-Eesti regioonis saaks lapsi probleemideta sünnitada. „Usun, et sünnitusabi on tagatud.”

„Eestis on seadustatud ka kodusünnitus ja väga palju lapsi sünnibki kodudes,” lisas minister.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.