Tõsielusaatest “Prooviabielu” tuntud Kalvi-Kalle Kruusamäe jagas oma Instagrami kontol pilti pisitütrest. Murelikud inimesed panid aga tähele, et laps on kärus vanusele täiesti ebasobivas istuvas asendis.

Helen Kõpp kommenteerib, et see tuli tema jaoks totaalse üllatusena. “Sain sellest alles siis teada, kui pilti nägin,” räägib Helen. “Ma ehmusin ikka täitsa ära. Hiljem seletasin Kalvi-Kallele, et laps ei tohi pikalt sellises asendis olla ja näitasin, kuidas ta tegelikult vankris olema peaks,” kirjeldab ta.

“Kalvi-Kalle tuli too päev last vaatama, mõtlesin, et saangi ennast lõpuks välja magada,” lisab värske ema. “Nägin küll õudusunenägu, et äkki Carmeniga juhtub midagi, aga püüdsin ennast rahustada ja mõtlesin, et mis ikka juhtuda saab, kui inimene lapsega jalutama läheb.”

“Kui nad jalutuskäigult tagasi tulid, teatas Kalvi-Kalle, et pani lapse istuvasse asendisse. Ma ehmusin juba siis ära, aga püüdsin seda mitte välja näidata. Seletasin, et ta ei tohi istuvas asendis olla.” Edasi rääkis Kalvi-Kalle Helenile, et pani Instagrami pildi, mille all inimesed pahandavad. “Läksin vaatasin ja ehmusin uuesti,” räägib ema.

“Pilt on tehtud sellise nurga alt, et näeb ebamugavam välja. Õnneks seda ma tean, et nii istuvasse asendisse, kui pildi pealt tundub, Kalvi-Kalle tütart ei pannud,” kinnitab Kõpp. Vanker on tema sõnul mõeldud kuni 3aastastele. “Mina kasutan seda ainult lamavas asendis, kuigi seda saab tõepoolest ka istuvasse asendisse seada.” Helen lisab, et see on esmakordne, mil laps vales asendis on. ”Ma ei lase tal sellises ebamugavas ja vales asendis istuda. Mind ei ole ka igal hetkel olemas ja usaldan lapse isa.”

Kalvi-Kalle kirjutab Instagramis pragajatele vastu. "Teie tehke oma lastega, kuidas tahate. Minu laps teeb nii, nagu tema tahab... Kui teile ei meeldi midagi, on see teie probleem ja teie probleem pole minu mure!" teatab ta resoluutselt.

Füsioterapeut sundasendit heaks ei kiida!