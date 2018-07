Indiast pärit 82aastane Shridhar Chillal, Guinnessi rekordiraamatu järgi maailma pikimate küüntega inimene, lasi lõpuks endale maniküüri teha.

Mees lasi oma enneolematu pikkusega küüned maha saagida spetsiaalsel tseremoonial New Yorgis, kirjutab The Guardian. Pikima küüne pikkuseks on pea 9 meetrit. Umbes sama mõõtu on Londoni tänavail sõitvad bussid, märgib väljaanne.

Edaspidi saab küüsi näha New Yorgis asuvas Ripley muuseumis.