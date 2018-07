Kaitseväe erioperatsioonide üksuse ülem kolonel Riho Ühtegi rääkis väljaandele Politico, kuidas käituks Eesti võimalikus konfliktis Venemaaga. Välispoliitika ekspert ja ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski arvates oli kommentaari ilmumine ajastatud teadlikult enne NATO tippkohtumist.

Bahovski hinnangul võivad kaitseväelased sõjalist külge puudutava kohta kommentaare meediale anda. "Tegemist ei olnud ju poliitilise kommentaariga. Kaitseväelased ei tohi sekkuda poliitikasse, olla mingisuguse politiilise jõu poolt - isiklikult muidugi võivad, aga mitte avalikult," toob Bahovski välja. "Selles mõttes pole siin minu silmis mingit probleemi."

Kui viia aga jutt sellele, et Riho Ühtegi kommentaaris oli piisavalt elemente, mida võiks käsitleda kui vabatahtlikku närimismaterjali Vene meediale, ütleb Bahovski, et sellest, mida Venemaa meist mõtleb, ei tasu end lasta heidutada. "Peaaegu kõike, mida me ütleme, kasutatakse meie vastu ära. See on nüüd viimastel aastatel saanud nagu selliseks harjumuseks," kirjeldab ta.

Küll aga lisab Bahovski, et tema hinnangul polnud juhuslik kommentaari ilmumise aeg: see nägi ilmavalgust vahetult enne NATO tippkohtumist. "Kindlasti oli ajastus mõeldud selleks, et võib-olla siis näidata, et Eesti on valmis panustama. See on ju teada, et Eesti kaitsekulutused ületavad kaht protsenti, aga et Eesti on ka vaimselt ja sõjaliselt valmis – et seda siis liitlastele näidata," toob ta välja. "Selles valguses ma hindaks küll seda intervjuud väga positiivselt."