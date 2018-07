Kaitseväe erioperatsioonide üksuse ülem kolonel Riho Ühtegi rääkis väljaandele Politico, kuidas käituks Eesti võimalikus konfliktis Venemaaga. Poliitik Mart Helme ei leia, et kolonel oleks pidanud sel teemal vaikima.

"Kui kaitseväelase käest küsitakse, et missugune on Eesti julgeolekuolukord ja kaitsevõime, siis ma arvan, et kaitseväelane on kohustatud andma oma hinnangu meie kaitsevõimele," ütleb Helme. "Ja meie kaitsevõime on tema konkreetsel hinnangul selline, et vaenlase väed võivad tungida küll Tallinnani välja, aga neid ootavad siin ees suured kaotused."

Helme viib jutu kolmapäeval Yana Toomi sotsiaalmeediakontol ilmunud postitusele, milles Toom avaldas koloneli sõnavõtu üle imestust. "Kui siin Yana Toom on lihtsalt sõnatuks jäänud, siis mina küll ei ole sõnatuks jäänud. Kas Yana Toom seda ei pea õigeks, et venelased Stalingradi kaitsesid?" pärib Helme. "Sellega on kõik okei, aga kui venelased kellelegi kallale tungivad ja nende kohta öeldakse, et me tapame nad maha, siis see on ennekuulmatu?"

Siiski, kas koloneli ütlus polnud vene meediale parajaks sööduks? "Ärme nüüd karda seda Venemaad nii hirmsasti propagandistlikus mõttes!" ütleb Helme. "Ma olen 27 aastat kuulnud kogu aeg, kuidas me ei tohi anda Venemaale võimalust enda ründamiseks, me ei tohi Vene propagandale anda püssirohtu. Vene propaganda tekitab selle püssirohu ise. Ja kui muud moodi ei saa, siis lihtsalt mingite provokatsioonide või nende poolt väljamõeldud põhjuste ja põhjendustega leitakse võimalus meie propagandistlikuks ründamiseks," lisab ta, et rahvusena tuleks olla uhke ja mitte mööda seinaääri käia.

"Ja meil ei ole vaja hirmsasti muret tunda, et mida meie venelased ütlevad, kui keegi ütleb, et nende rahvuskaaslased Eesti vallutamisel maha tapetakse. Nad peavad teadma, et nii juhtub! Eesti kavatseb kaitsta ennast! Eestlased on ka rahvus, ka õigustega oma riigile, iseseisvusele ja nad on valmis kaitsma seda ja see on vaja neile selgeks teha, kui nad pole siiani aru saanud," kirjeldab Helme.