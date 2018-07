Eesti ilmateenistus lubab reedeks vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub kirde- ja idatuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on 20 kuni 25 kraadi, kohati 27 kraadi.

Eesootav nädalavahetus vajab planeerimist, mistap on õige hetk heita pilk ilmaprognoosile – kas nädalavahetus lubab päikesepaistelist rannailma või tuleb kummikud ja vihmavari kapist välja otsida? Selgub, et kõike ja korraga!

Norralaste ilmaportaal lubab Eestisse reedeks vihma ning kerget kirdetuult 2 m/s. Keskmine temperatuur päeval on 22 kraadi.

Vene ilmaportaal Gismeteo hoiatab äikese eest kõikal Eestis. Põhja-Eestis on pikset oodata vahemikus kella 12–21, lõunapool 6–15. Äikese ajal lubatakse ka tuult paiguti kuni 10 m/s. Temperatuur jääb nende andmetel vahemikku 19–24 kraadi.

Laupäev

Eesti ilmateenistus lubab laupäevaks samuti vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub kirde- ja idatuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on 23 kuni 27 kraadi, rannikul kohati 20 kraadi.

Laupäevased temperatuurid (ilmateenistus.ee)

Norralaste laupäevane prognoos kinnitab eestlaste ennustust: tuleb pilves selgimistega ilm, samuti kerge tuulega 2 m/s. Lubatakse 23 soojakraadi.

Ilmaportaal windy.com andmetel on äikeseoht ajavahemikus kella 14–19. Kaardi järgi võib näha, et äikest on oodata Lõuna- ja Lääne-Eesti.

Äike Eestis (windy.com)

Gismeteo andmetel küll äikest ei tule, ent kella 15st võib vihma oodata nii Lõuna- kui ka Lääne-Eestis. Põhja- ja Ida-Eesti peaksid sajust pääsema. Temperatuurid ulatuvad kuni 25 soojakraadini.

Pühapäev

Eesti prognoosi järgi on pühapäeval vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on 22 kuni 28 kraadi.

Norra ilmaportaali prognoos on märksa rõõmsam. Lubatakse 21 kraadi sooja, kuid selget taevast, lauspäikest ja üsnagi tuulevaikset ilma 2 m/s.

Gismeteo lubab samuti pühapäevaks päikesepaistelist ilma. Sooja on 21–25 kraadi. Oodata võib ka tuult 3–8 m/s.

Lühidalt tuleb nädalavahetusel tõeline Eesti suveilm, justnagu Niki loos ...