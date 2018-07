Nädala alguses selgus, et üritusel Rock in Tartu ei esine viiest esinejast neli. Ürituse korraldajat pole siiani kätte saanud ei meedia ega artistid.

Nüüdseks on ka Piletilevi oma kodulehel inimesi hoiatanud, et üritusele ei tasu pileteid osta. "Hea piletiostja, anname teada et oleme püüdnud ürituse korraldajaga kontakti saada, saamaks infot, kas ning mis kujul festival Rock in Tartu toimub. Tulenevalt meedias ilmunud artiklile on alust arvata, et artiklis mainitud artistid ei esine antud sündmusel. Teavitame koheselt, kui oleme saanud korraldajalt ametliku infot sündmuse toimumise, esinejate osalemise või festivali ära jäämise kohta."

Teisipäeval sõnas peaesineja Tarja Turuneni mänedžer, et Tarjat järgmisel laupäeval Tartus ei näe. Pärast seda selgus, et oma esinemise on tühistanud ka Exit Eden, Mozart Heroes ja Herald. Ka Marko Atso bändist Must Hunt on kindel, et nemad järgmisel nädalavahetusel üritusel ei esine, kuid ei saa ise oma kontserdist loobuda, sest muidu rikuksid nad lepingut.