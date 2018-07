Kui arvad, et sushi tegemine ongi nii lihtne, et keedad riisi ära, poetad juurde mõned lisandid ja valmis ta ongi, siis tuleks uuesti mõelda. Sushi puhul on tähtsad detailid – ainuüksi riisi tuleb keeta spetsiaalses anumas 45 minutit, ei rohkem ega vähem.

Sushi puhul on oluliseks täpsus, stabiilsus ja kvaliteet. Et pakkuda tipptasemel sushit, on Rocca Al Mare keskuses asuva Miami Sushi (mis on osa Maitsete Tänava kontseptsioonist: La Prima Pizza, Miami Sushi, Grill N'Roll, Asia, Pizza Pasta ja Kapsas) menüü ja kokkade väljaõppe koostanud Burjaatia taustaga Peterburis diplomeeritud ja 15 aasta pikkuse sushi valmistamise kogemusega spetsialist.

Üheks põnevaks detailiks, millega sushikohale särtsu lisatakse, on eriline sojakaste. Klassikalise sojakastme asemel pakutakse soja baasil valmistatud mahedat ameerika stiilis sojakastet. Sellest tulnud ka nimetus Miami Sushi.

Saamaks ettekujutust, mida põnevat Miami Sushi pakub, käisime degusteerimas. Mis mõtteid sealsed road meis tekitasid?

Edemane oad

- Pole varem sushikohas ube saanud, aga kuulsingi, et sellest on saanud uus trend. Ma arvan, et teinekordki tellin sushit oodates lauda oad. Hea näksida, oodates suuremat kõhutäit.

- Väga kerge pala.

- Parim valik eelroaks. Tihti tuleb sushit tellides arvestada ooteajaga ning Edemane oad on parim viis kustutada esmane näljatunne.

- Mõnus ja tervislik näksimine.

Põletatud sake

- See on nii lihtne! Kõigest riis ja kala ning tõeliselt puhas maitse. Oma särtsu lisas muidugi põletamine. Ja tõepoolest – kerge põletusmaitse (aga selle parimal kujul) oli tunda.

- Sametine kala ja värske tooraine.

- Enne toitvama sushi juurde asumist on hea ampsata mõni põletatud sake.

Queen Maki

- Tohutult värske ja kerge. Vaieldamatu lemmik.

- Erinevates kohtades sushit süües oled ikka erinevaid maitseid proovinud. Aga sellelaadset küll mitte. Suurim üllataja.

- Inimesed söövad silmadega ja no selle sushi oleksin mina küll silmadega ära söönud! Kui kaunis ta välja nägi, maitse sama täiuslik.

- Sellist taset nagu sellel sushil pole küll varasemalt näinud.

- Alguses olin väikse eelarvamusega – nimelt sisaldas see avokaadot, mis mulle eriti ei maitse. Proovitud kooslus oli aga lihtsalt nii hea ja ületas kõik teised maitsed.

- Sellesse makisse armusin juba peale vaadates ära. Tohutult hea ja värske sushi, mille sees oli krõbe krevett.

Tempura Maki

- Mõtlesin, et fritüüritud sushi on väga rasvane, aga õnneks mitte. Kindlasti toekam kui teised proovitud sushid.

- Mahlane nagu alati. Mingit uut elamust ei pakkunud, aga vanas headuses ei vedanud mitte millegagi alt.

- Ideaalselt rullitud, ilus vorm.

Küpsetatud rohekarbid

- Mõnusalt juustune ja vaheldust pakkuv. Midagi, mida iga päev ei söö. Toitev ja valmib kiiresti.

- Nutikas! Pole varem sushikohtade menüüs sellist toitu näinud. Juustu oli nii rohkesti, et karp oli selle all peidus. Arvasin, et süüa on ebamugav, aga tegelikult väga lihtne võtta näppu ning ampsata. Katsetan kodus ka, kuid ma arvan, et sellist taset on pigem keeruline saavutada.

- Mulle ei meeldi tavaliselt mereannid, aga need nägid nii head välja ja lõhnasid kutsuvalt. Maitse ei valmistanud ka pettumust!

- Midagi teistsugust. Polnud varasemalt merekarpe söönud ja olin eelarvamuse küüsis – uskusin, et need ei saa mulle kunagi maitsema. Aga võta näpust, üllatusin. Väga mõnus maitse ja teinegi kord telliks neid enne sushi söömist.

Ikura Maki

- Hea suruusega – üksainus amps! Maitsev!

- Kalamarja ma muidu ei armasta, aga seda süües muutus arvamus täielikult.

- Minu jaoks oli võib-olla veidi kreemine (vist oli toorjuust?), aga välimus superilus!

Miami Sushi asub Tallinnas Rocca Al Mare keskuses Maitsete Tänava restos.