Eesti lennufirma Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm esitas täna Nordic Aviation Group ASi nõukogule tagasiastumispalve, mille nõukogu ka rahuldas. Jaan Tamm on olnud Nordic Aviation Group ASi juhatuse esimees alates ettevõtte asutamisest 2015. aasta oktoobris. Jaan Tamm ütles, et üks etapp firma arengus on läbi saanud. „Riik ootas juhatuselt lennufirma edukat käivitamist, eestlastele oluliste otseühenduste loomist Tallinnast ning lennuettevõtte jätkusuutlikkusele aluste panemist. Usun, et need, nagu ka enamik ettevõtte asutamisel kinnitatud äriplaanis seatud ülesandeid, on nüüdseks täidetud.

Seljataha on jäänud kolm äärmiselt intensiivset aastat ja ma soovin tänada kogu Nordica kollektiivi – piloote, pardateenindajaid ja kontoritöötajaid – ühiste pingutuste ja saavutuste eest. Samas leian, et just praegu on ettevõttel hea aeg asuda uute sihtide poole pürgima uue inimese juhtimisel,“ selgitas Tamm.

Nordic Aviation Group ASi nõukogu esimees Peeter Tohver ütles, et hindab kõrgelt Jaan Tamme tehtud tööd. „Iga ettevõtte käivitamine on raske, aga Jaan on koos meeskonnaga suutnud luua toimiva ja arvestatava lennufirma ning taganud seatud eesmärkide eduka täitmise. Samas mõistan ja aktsepteerin tema tänast otsust,“ sõnas ta. Tohver teatas, et Jaan Tamme kohuseid hakkab täitma senine nõukogu liige Hannes Saarpuu. „Saarpuu asub ettevõtte juhatuse esimehe kohale ajutiselt, kuni nõukogu on leidnud konkursi korras uue esimehe,“ lausus Tohver. Nordic Aviation Group ASi nõukogu jätkab kolmeliikmelisena ja juhatuse teine liige Ahto Pärl ettevõtte finantsjuhina.