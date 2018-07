"See on olnud üks mu eluunistusi, mis läheb nüüd lõpuks täide," räägib hulljulge Uudo Sepp, kes saab võimaluse langevarjuga taeva all lennelda.

Uudo saab teha laupäeval tandemhüppe Parasummeri raames. "Kohtusin Parasummeri meediaesindaja Keiu Virroga ning kuidagi sattus jutt sellele, et mul oli just langevarjuhüppe kinkekaart kehtivuse kaotanud." Kinkekaardi sai Uudo sõpradelt sünnipäevaks. "Ema kardab natukene selliseid asju, ta hoiab oma lapsi, mitte ei saada neid taevast alla hüppama," naerab Sepp, et perekonnalt ta sellist kingitust tõenäoliselt ei saaks.

"Olin nii kurb, et ei jõudnud hüppama minna, sest kuigi kaart kehtib aasta, olin alguses kaitseväes, siis tuli kohe otsa saade "Eesti otsib superstaari" ning pärast seda jooksvad tegevused," selgitab Uudo, miks võimalus toona kasutamata jäi.