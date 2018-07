„Teine tase“ on iganädalane videomängusaade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

„Fortnite Battle Royale“ on hetkel kõige kuumem videomäng maailmas ning me oleme kutsunud külla tuntud kodumaise striimeri Toodzi, kellele too üllitis samuti väga meeltmööda on. Sten, Martin ja Ragnar uurivad, mis teeb mängust niivõrd nauditava ning mida teeb „Fortnite“ paremini kui konkurendid. Lisaks vastatakse üheskoos kuulaja küsimustele, milles selgub, miks PC peale eksklusiive ei tehta, kas Xbox on surnud konsool ning millised videomängud on oma looga ahhetama pannud.

