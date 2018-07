Kaitseväe erioperatsioonide üksuse ülem kolonel Riho Ühtegi rääkis väljaandele Politico, kuidas käituks Eesti võimalikus konfliktis Venemaaga. Välispoliitika ekspert Matthew Crandalli sõnul võiksid riigi strateegiast rääkida siiski riiki juhtivad inimesed.

Küsimusele, kas kaitseväelased võiksid jagada välismeediale selliseid kommentaare, vastab Crandall, et see sõltub kokkulepetest. "Riigi strateegiat peaks kujundama välisministeerium, kaitseministeerium," ütleb ta, et kui ministeeriumitele selline käitumine sobib, on kõik hästi.

Ta lisab aga, et Balti riikide annekteerimisest rääkimine on kahepoolne asi, mis võib liitlasi julgustada nii siia panustama kui ka manada ette musta stsenaariumi, mis ei ole kuigivõrd reaalne.

"Minimaalselt on tagajärjed pigem negatiivsed. Kui me ise rõhutame, et venelased kohe tulevad, et kohe on annekteerimine, on see on võib-olla natuke liiga drastiline, aga teiselt poolt on võib-olla sel ka head tagajärjed: Venemaad võetakse äkki tõsisemalt," arutleb Crandall ja lisab, et kõik sõltub sellest, millist sõnumit tahab riik liitlastele edastada.

"Ma arvan, et siin on küsimus pigem selles, et tema sõnum ei ole sama, mis riigijuhtidel, näiteks kaitseministeeriumil, välisministeeriumil. Kui see sõnum ei ole sama, ei peaks kindlasti sõna võtma," sõnab Crandall.