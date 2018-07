Vene riigiduuma kaitsekomisjoni esimees Vladimir Šamanov leiab, et Eesti kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülema Riho Ühtegi koht on hullumajas.

Riigiduuma on eestlase Politicos välja öeldud arvamust kommenteerinud lühidalt, kirjutab Gazeta.ru. Šamanov kahtles nimelt, kas kolonel Ühtegi sobib oma ametikohale.

„Võin öelda, et need on hullumeelse sõnad, kelle koht ei ole relvajõududes või mingis muus struktuuris, vaid hullumajas. Rohkem ei oska ma midagi öelda,“ sõnas Šamanov uudisteagentuurile FAN.

Kaitseväe erioperatsioonide üksuse ülem kolonel Riho Ühtegi rääkis väljaandele Politico, et venelased võivad ju sõjaolukorras kahe päevaga Tallinnasse jõuda, aga nad surevad siin.