Woody Alleni kirjutatud etenduses „Topeltwoody“ osalev Vladas Radvilavičius ütles saates „Hannes Võrno 33 minutit“, et komöödia on talle lapsest peale meeldinud.

„Ujujad kutsusid mind Bill Cosbyks,“ ütles Radvilavičius, kes on mitmekordne Eesti meistrivõistluste medaliomanik ujumises. Ta osaleb ka seriaalis „Pilvede all“, kuigi tema naisele ei meeldi, et ta seal osaleb. „Hobide eest me ju keegi raha ei küsi. Maksame peale. Saatus on mulle need uksed ette mänginud ja ma pole jätnud neist läbi astumata,“ põhjendas ta näitlemist.

Radvilavičius oli juba 1990. aastate alguses kroonimiljonär. Ta ei teadnud, kus raha hoida ja hoidis magamistoas voodi all. Mõtles, et ei pea kunagi tööd tegema. Aga läks teisiti. „Inimene on loomult täitmatu kaan. Algul sõidad bussiga ja soovid autot, siis paremat autot ja lõpuks tuled garaaži ja mõtled, et täna on soe ilm, võtan lahtise auto. See on asi, mis hukatusse viib,“ lausus Radvilavičius oma esimeses otse-eetri intervjuus.

