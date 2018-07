Põhja-Tais asuvast koopakompleksist, kuhu jäid enamaks kui kaheks nädalaks lõksu 12 jalgpallipoissi ning nende treener, tahetakse teha muuseum.

Päästetöid läbi viinud ametnike sõnul saaks seal edaspidi vaadata, kuidas enneolematu operatsiooni kulges, vahendab BBC. Ametnikud lisasid ka, et tegemist oleks Tai kuulsaima atraktsiooniga.

Praeguseks on teada, et vähemat kaks filmikompaniid on otsinud võimalust pöörase loo jutustamiseks kinolinal.