Ainsaar tõi välja, et eile toimunud tänavaküsitlused näitasid, et paljudel on veel meeles, et Nõukogude Liiduski kehtis omamoodi lastetusmaks. "Mälestused ei ole kindlasti ainult positiivsed," ütles ta. "Nagu ka eilsetest küsitlustest selgus: inimesed väga makse ei armasta ja selle lastetusmaksuga on üks eriasi: kuna tegemist on laste saamisega, on siin palju delikaatseid küsimusi." Sotsioloogi sõnul peetakse laste saamist väga isiklikuks asjaks ning juhul, kui maks jõustuks, võivad inimesed tunda riiklikku sundi laste saamiseks.

"Vikerhommiku" saates rääkinud Ainsaar täheldas, et lastetusmaksu idee tõuseb esile iga paari aasta tagant. "Ajend on väga selge: kuna lapsed on meile tähtsad, lastega pered on meil tähtsad, tuleb neid kuidagi toetada ja leida koht, kust see toetus või raha tuleb," ütles Ainsaar, et võimalustele mõeldes nähakse, et need, kel pole lapsi, võiksid rohkem panustada.

Kolmapäeval Postimehes avaldunud arvamusartiklis käis orientalist Peeter Espak välja, et lastetutele peaks kehtima lastetusmaks. Sotsioloog Mare Ainsaar ütles neljapäeval Vikerraadio hommikuprogrammis, et tegemist pole sugugi uue ideega, kuid maksu lisandumine võib sündimuse tõstmise asemel kasvatada vaid maksumaksjate pahameelt.

Mis puudutab teisi Euroopa riike, siis sotsioloogi sõnul mujal lastetusmaksu ei kehti. "Mida Eesti ja ka teised riigid praegu teevad, on riigi ja ühiskonna hüvede ümberjagamine lastega perede kasuks." Ainsaar lisas, et praegu tehakse seda lihtsalt teiste maksude arvelt. Sealjuures kiitis ta, et Eestis on mitmeid aastaid suudetud peretoetuste taset stabiilsena hoida või isegi tõsta. "Mis on tegelikult väga suur asi."

Mis puudutab aga seda, et esmasünnitajate vanus kasvab, pole eestlased sotsioloogi sõnul selles vallas Euroopas kuidagi erilised. "On riike, kus last saadakse palju vanemas eas," tõi Ainsaar välja ja jätkas: "Aga kui me vaatame neid põhjuseid, et miks lükkub lapse sünd edasi; miks need inimesed, kel ei ole lapsi, aga sooviksid neid, siis miks nad neid ei saa: kõige suurem rühm muresid-kartuseid on majanduslikud."

Ta lisas, et kui maksumaksjale lastetusmaksu näol koormust lisada, ei aita see inimesi julgustada lapsi saama. Mida tuleks teha? "Selleks tuleb majanduslikud mured, koormised maha võtta: et juhul, kui pere saab lapse, ei peaks nad väga muretsema või liiga palju oma elustandardist loobuma," ütles sotsioloog, et peresid tuleks toetada juba esimeste laste saamisel ja mitte siis, kui pere saab juba kolmanda või neljanda lapse.

"Siin tuleb leida mõistlik tee, et lastega pered saaksid toetust ja kõigil teistel säiliks tahe saada lapsi – mis meil on Eestis olemas. Ja see on väga suur asi, sest on riike, kus inimesed ei tahagi enam lapsi."

Maksu kehtestamise asemel peab Ainsaar mõistlikumaks alustada üldise toetusega ühiskonnas. "See on nüüd teema igale inimesele endale: kuidas ta suudab toetada kas oma pereringis, naabritega või ka tänaval lastega peresid? See hakkab igast ühest pihta."