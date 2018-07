Reformierakonna esimees Kaja Kallas on esmaspäevast täisajaga tagasi Eestis ning kinnitab, et Reformierakond võidab valimised ja temast saab järgmine peaminister.

Lisaks eelnevale kirjeldas Kallas, et parempoolsed soovivad, et kõigil neil, kes peavad Eestit oma koduks, oleks siin hea ja turvaline elada, tasuv töö ja lapsed saaksid hea hariduse hoolimata sellest, milline on nende kodune keel.

Poliitik usub, et tulumaksureform vajab ümbertegemist: ta tõi välja, et maksude pärast muretsevate inimeste osakaal on viimase kahe aastaga tõusnud 11 protsendilt 28 protsendini. "Oleme otsustanud, et 500 eurot tulumaksuvaba miinimumi kehtiks kõigile ja edasi oleks üks tulumaksumäär. Teenid rohkem, maksad rohkem, protsent on sama," ütles Kallas.

