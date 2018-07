"Me rääkisime kaitsekoostööst, me rääkisime kahepoolsetest suhetest ja ka sellest, mida Eesti teeb Eestist väljaspool. Ütlesin Donald Trumpile, et Eesti panustab kaks protsenti juba aastast 2015. Ma ütlesin ka seda, et me oleme liitlased Afganistanis, tänasin teda Eesti diasporaa osas Ameerika Ühendriikides 1940. aastatel, kui meie paljud kaasmaalased olid sunnitud sinna minema. Ta küsis, et kuidas Eesti majandusel läheb ja ma ütlesin, et Eesti on tänulik USA toele ja ütlesin, et need suhted on meie jaoks strateegiliselt tähtsad.