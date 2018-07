Järjekordne Perfect Match on avalikustatud! Justin Bieber on kihlunud ja Liis Lemsalu tallab ühist rada NÖEP'iga. Staarid üle maailma on viimasel ajal end tihti uute paaridena leidnud. Nii juhtus ka Lounge Deja Vu's, kus toimub peosari Perfect Match.

Soojal suveõhtul tervitasid Deja Vu's külalisi Vana Tallinn ja Magnum ning lava jagasid Elysa ja kuumavereline Ricardo!

Elysa ehk Elisa Kolk ja Ricardo De Oliveira Guarilha astusid sel õhtul üheskoos üles Deja Vu laval, pakkudes lounge'i külastajatele tõeliselt meeleoluka kontsertõhtu. Energia oli esinejate vahel lausa nii vägev, et artistid astuvad üheskoos üles taas juba sel laupäeval! Koos nendega on laval veel 2 Quick Start bändist tuntud trummar Francois ja Ilves Sistersi liige Silvia Ilves elektritšellol.

Vaata pilte!